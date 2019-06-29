Кім Кардашян роздяглась і показала тіло без білизни спандекс

Аня Мартинюк 29 червня 2019, 08:52

Американська зірка Кім Кардашян показала, що її неймовірна фігура – це результат важких тренувань, а не робота коректуючої білизни.

Новину передає «Преса України».

38-річна зірка шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі новий знімок. На цей раз знаменитість показала свою неймовірну фігуру в білому бікіні. Як відомо, наразі телезірка перебуває у відпустки в Коста-Ріці.

Дружина Каньє Уеста виглядала дуже стрункою при цьому на ній не було коректуючої білизни.

Зірка також поділилася фотографіями її ніг у білих кросівках, коли вона була на тренажері. До слова, раніше стало відомо, що Кім Кардашян протягом року дотримується білкової та рослинної дієти.