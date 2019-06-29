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Американська зірка Кім Кардашян показала, що її неймовірна фігура – це результат важких тренувань, а не робота коректуючої білизни.
Новину передає «Преса України».
38-річна зірка шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі новий знімок. На цей раз знаменитість показала свою неймовірну фігуру в білому бікіні. Як відомо, наразі телезірка перебуває у відпустки в Коста-Ріці.
Дружина Каньє Уеста виглядала дуже стрункою при цьому на ній не було коректуючої білизни.
Зірка також поділилася фотографіями її ніг у білих кросівках, коли вона була на тренажері. До слова, раніше стало відомо, що Кім Кардашян протягом року дотримується білкової та рослинної дієти.
08:52: Кім Кардашян роздяглась і показала тіло без білизни спандекс
08:15: Вчені показали, як виглядатимуть люди у 2100 році (ВІДЕО)
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