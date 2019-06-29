Вчені показали, як виглядатимуть люди у 2100 році (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 29 червня 2019, 08:15

Іспанські вчені вирішили змоделювати зовнішність людини до 2100 року. З’явилось вражаюче відео.

Новину передає «Преса України».

Представники компанії-виробника продуктів для здоров’я Maple Holistics разом з фахівцями з Університету Толедо зробили цікаве дослідження. Вони вирішили дізнатись, як може виглядати людина в 2100 році.

За словами дослідників, на зовнішність майбутньої людини можуть вплинути сучасні технології. Зокрема, у сучасних людей більш згорблена спина через довгий час споглядання на смартфон чи роботу за ноутбуком.

Так, вони показали комп'ютерну модель під умовною назвою «Мінді». Вона й спрогнозувала зовнішність людини майбутнього. Очікується, що череп людини стане товстішим, щоб захистити мозок від надлишкової радіації, а щоб компенсувати погану поставу, м'язи шиї стануть сильнішими.

«Зміняться також кисті рук - пальці, постійно утримують мобільні телефони, стануть більше схоже на кігті. А самі руки зігнуться в ліктях під кутом приблизно в 90 градусів. Також Homo sapiens може обзавестися ще однією парою повік - для захисту очей від шкідливого випромінювання», - йдеться у повідомленні.