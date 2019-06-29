Українці паркуватимуть авто на дахах

Аня Мартинюк 29 червня 2019, 07:37

В Україні значно збільшилась кількість власників автомобілів. В результаті місць для паркування стає все менше. Відтак, залишити авто українцям дозволять на дахах торгових центрів.

Новину передає «Преса України».

З 1 липня поточного року вступають в силу нові будівельні норми, які дозволяють облаштовувати парковки і стоянки на дахах громадських будівель і споруд. Відповідну інформацію надали у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Зокрема, мова йде про дахи торгових і торгово-розважальних центрів, адміністративних та інших будівель, крім дитсадків, шкіл та корпусів лікарень з палатами. Свій коментар з цього приводу дав голова відомства Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні в багатьох країнах Європи і світу є досить поширеним розміщенням парковок на покрівлях торгових центрів та інших сучасних суспільних будівлях. Наприклад, такі стоянки є в Польщі, Франції, Італії, Німеччині. Це дуже вигідно робити, тому що іноді знайти вільне місце під паркінг, особливо в великому місті, важко. Тому для розширення кількості паркомісць стали використовувати експлуатовані покрівлі громадських будівель. Це такі покрівлі, які дозволяють використовувати свою поверхню в різних цілях. Ми теж вирішили запозичити такий іноземний досвід і в нових змінах ДБН передбачили можливість проектування вищезгаданих стоянок», - зазначив він.

Підсумовуючи він зазначив, що також доведеться дотримуватись техвимог і норм.