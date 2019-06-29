Українці паркуватимуть авто на дахах

Кім Кардашян роздяглась і показала тіло без білизни спандекс 08:52
Вчені показали, як виглядатимуть люди у 2100 році (ВІДЕО) 08:15
На Міжнародних змаганнях з подолання перешкод Україна виборола перше місце 07:08
В СБУ на важливій посаді трудитиметься топ-чиновник часів Януковича (ВІДЕО) 06:34
Інтернет-спільнота висміяла «Зе! Команду» на зустрічі з іноземцями 12:43
Путінські бойовики в «ЛНР» завершили перший етап відведення сил 10:24
Кум Путіна домовився про звільнення українських полонених 13:58
3 функции, которые обязательно должны быть в вашем смартфоне 18:55
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
В Україні значно збільшилась кількість власників автомобілів. В результаті місць для паркування стає все менше. Відтак, залишити авто українцям дозволять на дахах торгових центрів.
Новину передає «Преса України».
З 1 липня поточного року вступають в силу нові будівельні норми, які дозволяють облаштовувати парковки і стоянки на дахах громадських будівель і споруд. Відповідну інформацію надали у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Зокрема, мова йде про дахи торгових і торгово-розважальних центрів, адміністративних та інших будівель, крім дитсадків, шкіл та корпусів лікарень з палатами. Свій коментар з цього приводу дав голова відомства Лев Парцхаладзе.
«Сьогодні в багатьох країнах Європи і світу є досить поширеним розміщенням парковок на покрівлях торгових центрів та інших сучасних суспільних будівлях. Наприклад, такі стоянки є в Польщі, Франції, Італії, Німеччині. Це дуже вигідно робити, тому що іноді знайти вільне місце під паркінг, особливо в великому місті, важко. Тому для розширення кількості паркомісць стали використовувати експлуатовані покрівлі громадських будівель. Це такі покрівлі, які дозволяють використовувати свою поверхню в різних цілях. Ми теж вирішили запозичити такий іноземний досвід і в нових змінах ДБН передбачили можливість проектування вищезгаданих стоянок», - зазначив він.
Підсумовуючи він зазначив, що також доведеться дотримуватись техвимог і норм.
08:52: Кім Кардашян роздяглась і показала тіло без білизни спандекс
08:15: Вчені показали, як виглядатимуть люди у 2100 році (ВІДЕО)
07:08: На Міжнародних змаганнях з подолання перешкод Україна виборола перше місце
06:34: В СБУ на важливій посаді трудитиметься топ-чиновник часів Януковича (ВІДЕО)
12:43: Інтернет-спільнота висміяла «Зе! Команду» на зустрічі з іноземцями
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.