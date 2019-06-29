На Міжнародних змаганнях з подолання перешкод Україна виборола перше місце

Аня Мартинюк 29 червня 2019, 07:08

Стало відомо, що депутат Олександр Онищенко привів до перемоги Україну в Будапешті. Так, українська команда виграла кубок Націй і виступить на олімпіаді в Токіо.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 28 червня, колишній український депутат Олександр Онищенко повідомив, що Україна кваліфікувалася на Олімпіаду в Токіо. Так, Україна виграла кубок Націй в Будапешті.

Про це політик написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Хочу привітати всіх українців з важливою подією. Україна виграла кубок нації в Будапешті. І зайняла перше місце! Велика перемога. Тим самим українська команда в четвертий раз завоювала путівку на Олімпійські ігри, які в наступному році пройдуть в Токіо. До цього команда вже тричі виступала на Олімпійських іграх - в Пекіні, Лондоні і в Ріо де Жанейро. Упевнений, що український міністр спорту дізнається про ці новини з мого поста», - зазначив він.

Про перемогу також повідомили у Всеукраїнській Федерації Кінного Спорту.

«Щиро вітаємо Збірну команду України з подолання перешкод з перемогою та здобуттям путівки на Олімпійські ігри Токіо-2020!!!!

CHEF d'EQUIPE КОМАНДИ - ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ

СКЛАД КОМАНДИ: РЕНЕ ТЕББЕЛЬ, ФЕРЕНС СЕНТЕРМАІ, КІРХОФ УЛЬРІХ ТА АНДРЕ ШРЕДЕР.

МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ З ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД CSI3*-W, БУДАПЕШТ (УГОРЩИНА)», - йдеться у повідомленні.