На Міжнародних змаганнях з подолання перешкод Україна виборола перше місце

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Стало відомо, що депутат Олександр Онищенко привів до перемоги Україну в Будапешті. Так, українська команда виграла кубок Націй і виступить на олімпіаді в Токіо.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 28 червня, колишній український депутат Олександр Онищенко повідомив, що Україна кваліфікувалася на Олімпіаду в Токіо. Так, Україна виграла кубок Націй в Будапешті.
Про це політик написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Хочу привітати всіх українців з важливою подією. Україна виграла кубок нації в Будапешті. І зайняла перше місце! Велика перемога. Тим самим українська команда в четвертий раз завоювала путівку на Олімпійські ігри, які в наступному році пройдуть в Токіо. До цього команда вже тричі виступала на Олімпійських іграх - в Пекіні, Лондоні і в Ріо де Жанейро. Упевнений, що український міністр спорту дізнається про ці новини з мого поста», - зазначив він.
Про перемогу також повідомили у Всеукраїнській Федерації Кінного Спорту.
«Щиро вітаємо Збірну команду України з подолання перешкод з перемогою та здобуттям путівки на Олімпійські ігри Токіо-2020!!!!
CHEF d'EQUIPE КОМАНДИ - ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ
СКЛАД КОМАНДИ: РЕНЕ ТЕББЕЛЬ, ФЕРЕНС СЕНТЕРМАІ, КІРХОФ УЛЬРІХ ТА АНДРЕ ШРЕДЕР.
МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ З ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД CSI3*-W, БУДАПЕШТ (УГОРЩИНА)», - йдеться у повідомленні.
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