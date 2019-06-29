В СБУ на важливій посаді трудитиметься топ-чиновник часів Януковича (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 29 червня 2019, 06:34

Журналісти дізнались, що заступником начальника управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю було призначено генерал-майора Анатолій Калюжняк. Тим не менше він підпадає під закон «Про очищення влади».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що тимчасово виконуючий обов'язків голови (СБУ) Іван Баканов дав добро на те, аби заступником начальника управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю став генерал-майор Анатолій Калюжняк. За даними журналістів, останній підпадає під люстрацію.

Як відомо, Анатолій Калюжняк займав цю посаду з 2010 по 2013 рік та отримав генеральське звання від одіозного експрезидента Віктора Януковича незадовго до Революції гідності. Після революції він звільнився та влаштувався помічником депутата.

За словами колишнього керівника департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяни Козаченко, Калюжняк не має права займати державні посади, оскільки він підпадає під закон «Про очищення влади».