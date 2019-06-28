Серіал «Свати» знову транслюватимуть в Україні

Аня Мартинюк 28 червня 2019, 13:17

Українські телеглядачі матимуть змогу знову дивитись серіал «Свати» студії «Кватал-95». Стало відомо, коли вийде шостий сезон комедійної стрічки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 червня, стало відомо, що серіал «Свати» виробництва студії «Квартал-95» знову з’явиться на малих екранах України. З 1 липня телеканал олігарха Ігоря Коломойського «1+1» розпочне показ 6 сезону комедійної стрічки.

Відповідну інформацію надали у прес-службі телеканалу.

«Вже з 1 липня о 20:45 1 + 1 розпочинає показ шостого сезону ліричної комедії виробництва студії «Квартал-95», - зазначили у прес-службі.

До слова, у шостому сезоні будуть висвітлені події через вісім років. Так, героїня Женя виростає і цікавиться хлопчиками. Однак, останні на підлітка не звертають уваги. В результаті вирішувати проблему беруться свати.