Серіал «Свати» знову транслюватимуть в Україні

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Українські телеглядачі матимуть змогу знову дивитись серіал «Свати» студії «Кватал-95». Стало відомо, коли вийде шостий сезон комедійної стрічки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 червня, стало відомо, що серіал «Свати» виробництва студії «Квартал-95» знову з’явиться на малих екранах України. З 1 липня телеканал олігарха Ігоря Коломойського «1+1» розпочне показ 6 сезону комедійної стрічки.
Відповідну інформацію надали у прес-службі телеканалу.
«Вже з 1 липня о 20:45 1 + 1 розпочинає показ шостого сезону ліричної комедії виробництва студії «Квартал-95», - зазначили у прес-службі.
До слова, у шостому сезоні будуть висвітлені події через вісім років. Так, героїня Женя виростає і цікавиться хлопчиками. Однак, останні на підлітка не звертають уваги. В результаті вирішувати проблему беруться свати.
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