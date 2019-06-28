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Уважні українці звернули увагу на те, що під час зустрічі Володимира Зеленського та його команди з іноземцями їх зовнішній вигляд був дещо дивним.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 червня, представники інтернет-спільноти висміяли зовнішній вигляд українського лідера Володимира Зеленського та представників «Зе! Команди» на зустрічі з японськими бізнесменами. А саме з представниками японської компанії Rakuten (власник сервісу Viber – ред.) і її засновником - Хіроші Мікітані.
Зокрема, користувачка соцмережі Ірина Погоржельська написала, що українська сторона продемонструвала зневагу до гостів.
«Партизанський загін протоколу невпинно діє. Так талановито продемонструвати зневагу до японців - треба ще постаратися. Окремо кожен і оптом весь Криворізької колгосп «40 років без врожаю», - зазначила вона.
«Схоже, злочинна АПУ вкрала у ОПУ (Офіс президента України – ред.) не тільки монітори, але і одяг потрібного розміру і всі краватки (треба глянути, може і шкарпетки теж тю-тю)», - додав користувач Татар-заде.
12:43: Інтернет-спільнота висміяла «Зе! Команду» на зустрічі з іноземцями
10:24: Путінські бойовики в «ЛНР» завершили перший етап відведення сил
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