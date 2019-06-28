В Україні заборонили «Лідокаїн»

Інтернет-спільнота висміяла «Зе! Команду» на зустрічі з іноземцями 12:43
Путінські бойовики в «ЛНР» завершили перший етап відведення сил 10:24
Кум Путіна домовився про звільнення українських полонених 13:58
3 функции, которые обязательно должны быть в вашем смартфоне 18:55
Українці завоювали срібло в стрибках на батуті на Європейських іграх 12:36
Кардашян запропонувала жінкам носити коректуючу білизну 11:18
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Українським лікарям став недоступним «Лідокаїн» угорського виробництва. Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
У Держлікслужбі зробили важливу заяву. Так, в аптеках більше не бде доступний популярний знеболювальний засіб «Лідокаїн». Мова йде про препарат угорського виробництва у вигляді 10%-го спрею.
Причина такого ходу подій - негативні висновків про якість знеболюючого засобу.
«На підставі негативних висновків про якість ввезеного в Україну лікарського засобу від 13.06.2019 №12945 / 19/04 і від 13.06.2019 №14049 / 19/04 ... забороняю реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу ЛІДОКАЇН, спрей 10%, по 38 г спрею у флаконі, по 1 флакону + 1 пластмасовий клапан-дозатор в картонній коробці, серії 6266P1018, виробництва ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, «Лідокаїн» широко використовується для місцевої анестезії, зокрема у косметології.
12:43: Інтернет-спільнота висміяла «Зе! Команду» на зустрічі з іноземцями
10:24: Путінські бойовики в «ЛНР» завершили перший етап відведення сил
13:58: Кум Путіна домовився про звільнення українських полонених
12:55: Вчені дізнались, чому статеві органи слонів зеленіють
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.