В Україні заборонили «Лідокаїн»

Аня Мартинюк 28 червня 2019, 12:10

Українським лікарям став недоступним «Лідокаїн» угорського виробництва. Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

У Держлікслужбі зробили важливу заяву. Так, в аптеках більше не бде доступний популярний знеболювальний засіб «Лідокаїн». Мова йде про препарат угорського виробництва у вигляді 10%-го спрею.

Причина такого ходу подій - негативні висновків про якість знеболюючого засобу.

«На підставі негативних висновків про якість ввезеного в Україну лікарського засобу від 13.06.2019 №12945 / 19/04 і від 13.06.2019 №14049 / 19/04 ... забороняю реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу ЛІДОКАЇН, спрей 10%, по 38 г спрею у флаконі, по 1 флакону + 1 пластмасовий клапан-дозатор в картонній коробці, серії 6266P1018, виробництва ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Лідокаїн» широко використовується для місцевої анестезії, зокрема у косметології.