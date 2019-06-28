51-річна Селін Діон показала вражаючу фігуру

Аня Мартинюк 28 червня 2019, 11:37

Селін Діон не зважаючи на свій вік вирішила показати, що добре себе почуває у приталеному костюмі від Шанель.

Новину передає «Преса України».

Відома співачка Селін Діон показала, що у свій 51 рік вона залишається гарячою жінкою. Знаменитість дебютувала у костюмі від Шанель у Парижі. Зірка була помічена разом з її 18-річним сином Рене-Чарльзом.

Варто зазначити, що лише один пояс з логотипом Шанель коштує $1700. Так, худорлява Селін Діон доповнила образ парою чорних сандалів. Нагадаємо, артистка дуже любить взуття. За попередніми даними, у її будинку навіть є автоматизована шафа, яка дозволяє обрати одну з тисяч пар.

«У неї неймовірний голос, шалена енергетика і не менш чудова фігура», - прокоментували у Мережі.