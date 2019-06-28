Озвучено вартість літнього відпочинку українців

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З настанням літнього сезону українці рвонули на законний відпочинок. Стало відомо, скільки коштів в середньому йде на закордонну відпустку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 червня, стало відомо, скільки українці готові витратити на літній відпочинок. Так, у середньому одна людина на літній відпочинок витрачає близько 11 тисяч гривень.
На цю суму українці можуть дозволити собі поїздку у Єгипет чи Туреччину. Для прикладу, у Єгипті вартість ночі в готелі становить 20 доларів. Це означає, що в середньому турист витрачає на добу 55-70 доларів в залежності від екскурсій та витрат на сувеніри.
Також популярними напрямками серед українців є Іспанія, Греція, Кіпр, Італія, Туніс і Болгарія. До слова, за даними опитувань, українці не економлять на відпустці. Тим не менше, за даними журналістів, 86% громадян організовують совю поїздку самостійно саме в цілях економії.
Як повідомлялось раніше, росіяни визнали, що відпочинок в анексованому Криму для них занадто дорогий. Так, вони також надають перевагу курортній Туреччині.
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