Путінські бойовики в «ЛНР» завершили перший етап відведення сил

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Представники ООС розповіли про ситуацію на Донбасі. Так, представники «ЛНР» за планом відводять свої сили.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 червня, стало відомо, що завершився перший етап відведення підрозділів «Луганської народної республіки». А саме в районі Станиці Луганської. Відповідну інформацію надали у прес-службі ООС.
За попередніми даними, російські найманці відвели особовий склад і техніку від пішохідного моста.
«Для максимальної безпеки цивільного населення, що проживає в Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в'їзду-виїзду, силами груп розмінування Збройних Сил і Державної служби з надзвичайних ситуацій України проводиться перевірка дороги (гуманітарного коридору) і прилеглої до неї місцевості з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.
Тим не менше представники ООС запевнили, що резервні підрозділи в Станиці Луганській досі у бойовій готовності. Так, якщо путінські найманці змінять хід своїх дій, українські захисники повернуться на колишні позиції. Тим часом робота КПВВ проходить в штатному режимі.
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