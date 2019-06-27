Кум Путіна домовився про звільнення українських полонених

Аня Мартинюк 27 червня 2019, 13:58

Віктору Медведчуку дали команду показати ефективність своєї праці. Так, кум Путіна поспілкувався з лідерами «ЛДНР» й останні погодились відпустити українських полонених.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 червня, кум Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрівся з главами так званих «ДНР» і «ЛНР». Сторони зустрілись у Мінську. З боку путінських «республік» виступали Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Засловами Віктора Медведчука, він звернувся до представників «ЛДНР» з вимогою звільнити полонених українців, оскільки «Зеленський для цього нічого не робить».

Також російські ЗМІ повідомили, що сторони домовились про повернення полонених в односторонньому порядку. Так, українська сторона отримає чотирьох полонених. Уже завтра, 28 червня, вони повернуться додому.

Медведчук зазначив, що це буде першим кроком для майбутнього обміну.

«Вирішення питань безпеки на Донбасі має супроводжуватися врегулюванням в політичній сфері», - додав Пушилін.