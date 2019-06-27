Ірина Луценко вигуляла сукню за 50 тисяч гривень

Аня Мартинюк 27 червня 2019, 13:34

«Жінка третього тисячоліття Ірина Луценко не соромиться демонструвати, що грошей у неї – кури не клюють. На благодійний вечір вона одягнула сукню за $1920.

Новину передає «Преса України».

Дружина Юрія Луценка, Ірина Луценко, в черговий раз дебютувала у дорогому наряді. Так, вона вигуяла сукню-вишиванку за 50 тисяч гривень. Мова йде про виріб українського дизайнера Юлії Магдич.

«Модель довгої сукні називається SWAN ( «лебідь» - англ). Вона виконана з 100% натурального льону. Прати річ не можна. Тільки суха чистка», - відзначили журналісти.

Таку скромню сукню Луценко обрала для появи на Благодійному вечері Анна Київська. За словами журналістів, очевидно, що Ірина Луценко весь свій час витрачає лише на підбірку одягу. Так, нещодавно вона показала дороге взуття – мюлі люксового бренду взуття Malone Souliers за $595.