Вчені дізнались, чому статеві органи слонів зеленіють

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Міжнародна команда вчених пояснила, чому у слонів-самців зеленіють статеві органи та у який період це явище можна спостерігати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 червня, стало відомо, що статеві органи слонів-самців під час шлюбного періоду стають зеленими не просто так.
Міжнародна команда під керівництвом Оксфордського університету виявила, що африканські слони африканської савани, як правило, віддають перевагу спарюванню з самцями старшого віку, а не з молодими тваринами.
Старі звірі, коли приходить час для виховання дитини, витрачають значно більше енергії на пошук партнера, ніж їхні молоді конкуренти. Протягом шлюбного періоду самці потрапляють у «періодичний стан інтенсивного тестостерону», що називається «musth». Вчені помітили, що у цей період у слона може позеленіти пеніс.
Іан Дуглас-Гамільтон, засновник компанії Save the Elephants і старший науковий співробітник відділу зоології Оксфордського університету, заявив що слони з зеленими пенісами навіть пахнуть по-іншому. Однак для людини цей запах не дуже приємний.
«Для самок таке явище, навпаки, сприяє спарюванню», - відзначив він.
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