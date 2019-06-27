У липні в Україні знизять ціни на лікарські препарати

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Стало відомо, що цього літа вартість певних ліків для українців знизять. Також відомо, яку націнку дозволять робити аптекам.
Новину передає «Преса України».
З наступного місяця в Україні знизяться ціни на понад чотириста лікарських препаратів. Так, Кабмін удосконалює регулювання цін на всі медикаменти, що входять до Національного переліку основних лікарських засобів.
За даними прес-центру Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і прав споживачів, 427 прпепаратів стануть доступнішими українцям.
«Державне регулювання відбуватиметься шляхом встановлення Міністерством охорони здоров'я України граничних оптово-відпускних цін на основі цін на лікарські засоби, зареєстровані в Республіці Польща, Словацької республіки, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині», - йдеться у повідомленні.
Це означає, що ціни на препарати повинні не перевищувати ціни у вищезгаданих країнах. Для роздрібної торгівлі ліками МОЗ також вводить цінове регулювання. А саме на ліки, які потрапили у перелік з 427 позицій. Аптеки зможуть робити надбавку 25% на препарат вартістю до 100 грн, 20% на препарати вартістю 100-500 гривень та 15% на препарати вартістю 500-1000 гривень. На препарати вартістю понад 1000 грн надбавка становитиме 10%.
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