У липні в Україні знизять ціни на лікарські препарати

Аня Мартинюк 27 червня 2019, 12:23

Стало відомо, що цього літа вартість певних ліків для українців знизять. Також відомо, яку націнку дозволять робити аптекам.

Новину передає «Преса України».

З наступного місяця в Україні знизяться ціни на понад чотириста лікарських препаратів. Так, Кабмін удосконалює регулювання цін на всі медикаменти, що входять до Національного переліку основних лікарських засобів.

За даними прес-центру Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і прав споживачів, 427 прпепаратів стануть доступнішими українцям.

«Державне регулювання відбуватиметься шляхом встановлення Міністерством охорони здоров'я України граничних оптово-відпускних цін на основі цін на лікарські засоби, зареєстровані в Республіці Польща, Словацької республіки, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині», - йдеться у повідомленні.

Це означає, що ціни на препарати повинні не перевищувати ціни у вищезгаданих країнах. Для роздрібної торгівлі ліками МОЗ також вводить цінове регулювання. А саме на ліки, які потрапили у перелік з 427 позицій. Аптеки зможуть робити надбавку 25% на препарат вартістю до 100 грн, 20% на препарати вартістю 100-500 гривень та 15% на препарати вартістю 500-1000 гривень. На препарати вартістю понад 1000 грн надбавка становитиме 10%.