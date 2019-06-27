Озвучено зарплату очільника митниці Максима Нефьодова

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У Кабміні розповіли, скільки отримуватиме перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 червня, стало відомо, якою буде зарплата новоспеченого першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, якого у народі називають хіпстером.
У секретаріаті Кабінету Міністрів і Міністерства економічного розвитку і торгівлі зазначили, що 35-річний Нефьодов отримуватиме 71,4 тис. гривень на місяць. Тим часом заступники Юрій Бровченко й Михайло Титарчук отримуватимуть 93,4 тис. гривень та 82,1 тис. гривень відповідно.
До слова, перший віце-прем'єр-міністр - міністра економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів у травні отримав 44,5 тис. гривень, а його заступники отримали від 71,4 тис. до 93,4 тис. гривень.
Як повідомлялось раніше, у партії «Слуга народу» виступили за підняття зарплат народним обранцям. Як відомо, партію пов'язують з експрезидентом Петром Порошенком.
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