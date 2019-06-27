Поблизу Полтави розбився дельтаплан з двома людьми

Аня Мартинюк 27 червня 2019, 11:16

Надзвичайна подія на Полтавщині. Тут упав дельтоплан. На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 червня, стало відомо, що біля Полтави впав дельтоплан. Врезультаті події загинули дві людини. Відповідну інформацію надали у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«27 червня близько 6:05 поблизу м Кобеляки Кобеляцького району сталося падіння мотодельтаплану, в результаті чого загинули 2 людини», - зазначено в повідомленні.

Особи загиблих встановлено. Це місцеві мешканці, чоловіки 1979 та 1993 року народження. Причини падіння судна встановлюються.

Як повідомлялось раніше, з’явилися нові деталі розслідування авіакатастрофи MH370. З попередніми даними, пілот піднявся дуже високо, аби літак розгерметизувався і всі пасажири загинули.