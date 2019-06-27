Проти Порошенка розпочато 8 справ - директор ДБР

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Директор ДБР розповів, що увага суспільства прикута до рослідування справ про злочини Порошенка. Він розповів, у яких випадках справи закриватимуться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 червня, стало відомо, що проти колишнього українського президента Петра Порошенка розпочато розслідування по одразу 8 справах. Про це повідомив Роман Труба, директо Державного бюро розслідувань України.
«Якщо ми говоримо про експрезидента, то на даний момент в центральному апараті розслідується 8 кримінальних проваджень. Перша справа зареєстровано місяць тому - 21 травня, а остання - минулого тижня. Я віддаю собі звіт, що до цієї категорії виробництв прикута увага суспільства. Але всі вони вимагають професійної підготовки та якісного розслідування», - зазначив він.
За словами Романа Труби, кожне кримінальне провадження має перспективу. Він також додав, що в ході розслідування проводитимуться допити і в разі отримання доказів оголошуватимуться підозри та складатимуться обвинувальні акти.
«Але якщо доказів не буде, є інша перспектива - це закриття справи», - підкреслив він.
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