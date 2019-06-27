Кайлі Дженнер показала атласну білизну

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Кайлі Дженнер оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі черговий гарячий знімок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 червня, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер представила шанувальникам черговий провокативний знімок. Так, знаменитість показала атласну зелену білизну. Дженнер позувала не голяком, а в улюблених джинсах.
Зірку одразу закидали компліментами. Інтернет-спільнота нагадала 21-річній красуні, що вона неймовірна.
«Кайлі настільки гаряча, що просто неможливо спокійно дивитись на її фото», - відзначили у Мережі.
«Вона прикидається, що спить, однак ми знаємо, що це показове фото. У будь-якому випадку, фото – бомба», - додали у коментарях.
18:55: 3 функции, которые обязательно должны быть в вашем смартфоне
12:36: Українці завоювали срібло в стрибках на батуті на Європейських іграх
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