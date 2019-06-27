Кайлі Дженнер показала атласну білизну

Аня Мартинюк 27 червня 2019, 10:13

Кайлі Дженнер оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі черговий гарячий знімок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 червня, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер представила шанувальникам черговий провокативний знімок. Так, знаменитість показала атласну зелену білизну. Дженнер позувала не голяком, а в улюблених джинсах.

Зірку одразу закидали компліментами. Інтернет-спільнота нагадала 21-річній красуні, що вона неймовірна.

«Кайлі настільки гаряча, що просто неможливо спокійно дивитись на її фото», - відзначили у Мережі.

«Вона прикидається, що спить, однак ми знаємо, що це показове фото. У будь-якому випадку, фото – бомба», - додали у коментарях.