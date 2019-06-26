Вечернее платье – изысканность в необходимости

zmxn 26 червня 2019, 06:15

Для женщины является необходимостью хорошо выглядеть всегда. Собираясь на важное мероприятие, женщина вообще должна выглядеть безупречно. И вечернее платье – это самый главный атрибут вечернего образа. Ведь именно на одежду в первую очередь всегда обращают внимание. Поэтому платье выбирать необходимо тщательно, учитывая не только свои вкусовые предпочтения, но и особенности фигуры.

Существует несколько видов направления моды вечерней одежды. Также, существуют отдельные красивые платья для беременных женщин, имеющие свои особенности. Предпочтительно выбирать то, что будет больше по душе. И, конечно, подходящим платьем станет модель, подходящая по размеру и цене.

Серебристое

Один из наиболее популярных вариантов. Изделие обладает цветом платины или белого золота. При этом оно блестит и переливается, словно бриллиантовая россыпь. К такому виду одежды не нужно надевать много украшений. Достаточно необходимого минимума, состоящего из сережек, кольца и браслета, при этом шея должна оставаться открытой. Но также можно и вообще исключить украшения.

Телесного или бежевого цвета

Такой наряд будет смотреться благородно и изысканно, а девушке придаст женственность и шарм. Идеально будет сочетаться с такого же цвета пудрой. В макияже должны присутствовать только естественные тона, да и с прической мудрить не стоит. Никаких ярких цветов и деталей в обуви и сумке. Все должно быть однотонным и нежным. Ткань для такого платья лучше подбирать шелковую.

Пайетки

Это очень модное оформление вечернего платья. Пайетками украшают наряды на протяжении уже нескольких лет, при этом они остаются в моде. Даже самое простое платье после такого оформления становится праздничным и ярким нарядом. Под пайетками понимаются блестки, которые переливаются и блестят на свету. На сегодняшний момент в моде украшения крупных размеров (примерно с монету достоинством в десять копеек).

Такие пайетки похожи на чешую русалки. Но и мелкие украшения все еще остаются на пике популярности. Цвета у пайеток могут быть разными. Возможны сочетания разных цветовых гамм, которые могут контрастировать с цветом одежды. Главная особенность пайеток заключается в том, что на солнце они блестят и переливаются, а при искусственном вечернем освещении мерцают, что привлекает взгляды восхищенных окружающих. Такой вид оформления платья не стоит применять полным женщинам.

Советы по выбору вечернего платья

Если женщине необходимо выглядеть стройной, то лучше всего будет подчеркнуть те части тела, которые не вызывают смущения. Например, при слишком широких бедрах их скрыть можно с помощью платья-рубашки. При этом в нем должна быть подчеркнута нижняя часть груди. Обычно для этого используют вшитый ремешок или пояс. Юбка в таком платье должна быть в форме трапеции, что помогает скрывать полные бедра. А треугольным вырезом в зоне декольте выделиться грудь. Таким образом, надевая подобную одежду, можно зрительно уравновесить фигуру.

Женщинам небольшого роста необходимо подбирать платья из струящейся ткани и с завышенной талией. Юбка при этом должна подчеркивать линию бедер и быть свободной. Стоит избегать коротких и пышных юбок, которые придадут женщинам невысокого роста вид беременной дамы. В наряде нужно подчеркнуть верхнюю часть тела. Рост при этом зрительно увеличится. И, конечно, идеальным дополнением к такому наряду станут босоножки или туфли на высоком каблуке.

При выборе и примерке в магазине необходимо придерживаться нескольких правил: