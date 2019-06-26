3 функции, которые обязательно должны быть в вашем смартфоне

zmxn 26 червня 2019, 18:55

Современные смартфоны пестрят функционалом, отвлекающим пользователей от реальных параметров, важных для ежедневной работе. Производители и маркетологи придумывают креативные уловки, чтобы привлечь внимание к своим девайсам. За этим информационным потоком по-настоящему полезные функции почти неизвестны и пользователи просто упускают их из виду во время оценки смартфона.

Вместе с экспертами официального интернет-магазина Киевстар, мы разберем сегодня три актуальных функции, которые действительно сильно влияют на удобство и комфорт пользования телефоном. Именно на них важно акцентировать внимание при выборе любого девайса.

Быстрая зарядка

Главная проблема любого смартфона - быстрый расход энергии. Современный уровень развития аккумуляторных технологий не позволяет дальше уменьшать их размер, поэтому для повышения автономности девайсов разработчики пошли другим путем – они ускоряют пополнение заряда.

В частности, по словам специалистов, гигант мобильной индустрии Samsung реализовал в последнем флагмане Galaxy S10 функцию быстрой проводной зарядки, которая пополняет заряд всего за 2 часа. А воспользовавшись фирменной станцией беспроводной зарядки, аккумулятор на 4100 мАч можно пополнить всего за 1,5 часа.

“Выбирая смартфон, обязательно обратите внимание на скорость его зарядки. Этот показатель позволит сэкономить много времени и всегда оставаться на связи даже если заряд экстренно закончился”, - отметили в Киевстар.

Слот для расширения внутренней памяти

Следующая важная функция, которая должна быть в современном смартфоне обязательно – слот для карт памяти microSD. Благодаря ему существенно расширяется объем постоянной доступной памяти, которой, как известно, всегда мало, поскольку:

нужно хранить большой объем качественных фото и видео;

увеличилась скорость Интернет и стало нужно больше места для работы с контентом;

появились объемные игры и приложения, которые требуют много ресурсов памяти.

Между тем, здесь, на сайте, мы обнаружили широкий выбор актуальных смартфонов со слотом для расширения памяти. Им оснащаются как бюджетные модели, так и флагманские устройства. Единственное отличие – максимальный объем поддерживаемой microSD карты, который варьируется от 32 ГБ до 2 ТБ. И да, карты на 2 ТБ еще нет в природе, а вот зимой-2019 microSD на 1024 ГБ уже была презентована пользователям.

Тройная основная камера

В новых смартфонах становится больше камер. Параллельно с этим растет и качество съемки за счет установки дополнительных объективов - не для красоты и не в качестве дани трендам, а вполне с практической целью – обеспечить максимально качественную картинку. Так, три модуля камеры позволяют:

точно определить расстояние до объектов в кадре;

управлять размытием фона;

корректировать угол съемки;

улучшать цветопередачу.

Итак, мы разобрали полезнейшие функции, которые позволяют работать со смартфоном удобнее и быстрее. Надеемся, что эта информация поможет вам сделать правильный и взвешенный выбор в пользу действительно полезной техники. Удачной покупки!