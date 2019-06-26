У представника ПЄС Юрія Бірюкова розпочались обшуки

Аня Мартинюк 26 червня 2019, 14:08

За попередніми даними, у кандидата в депутати Юрія Бірюкова розпочались обшуки. У партії Петра Пороешнка дали коментар з цього приводу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що у колишнього радника Петра Порошенка, Юрія Бірюкова, який планує зайняти місце у Раді, наразі проходять обшуки. Відповідну інформацію надали у партії «Європейська солідарність».

Представники політсили Порошенка зазначили, що обшуки стартували на підставі «невмотивованого рішення суду».

«Європейська Солідарність розцінює обшуки у Юрія Бірюкова як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам України протистояти путінській агресії», — зазначили в ПЄС.

Пан Бірюков ситуацію поки не коментував.