Фірташу світят 80 років тюрми

Аня Мартинюк 26 червня 2019, 13:41

Дмитро Фірташ опинився у дещо скрутному становищі. За українського олігарха взявся американський суд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що український олігарх Дмитро Фірташ може бути позбавлений волі терміном на понад вісімдесят років плюс конфіскація майна. Така доля жде його у разі екстрадиції до США.

Відповідну інформацію надав американський юрист, партнер юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

«Фірташа звинувачують у відмиванні грошей, в порушенні так званого «закону Ріко» - про організації, що діють під впливом рекету і корупції, а також в спробі порушити закон про корупцію за кордоном. З технічного боку, це більше 80 років ув'язнення - це просто грунтуючись на розрахунках. Плюс, прокурор просить про конфіскацію всіх його активів», - зазначив Берд.

За його словами, Фірташ може очікувати на зміну обвинувачень. Однак для цього олігарху треба погодитись на співпрацю.

«Фірташ добре знайомий з різними фінансовими угодами, в які залучені топ-політики різних країн, в тому числі України і Росії. Тому можливо, він має інформацію, яка може зацікавити Сполучені Штати. Тому для нього завжди є можливість співпрацювати і укласти угоду про визнання провини, - де він надасть цю інформацію в обмін на зміну звинувачень», - додав він.

Нагадаємо, Фірташа звинувачують у змові з метою підкупу чиновників в Індії для видобутку титану для реактивних двигунів. Американський суд стверджує, що Фірташ хотів співпрацювати з американським виробником авіалайнерів «Boeing».