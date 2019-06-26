Apple придбала цікавий стартап

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Компанія Apple вирішила придбати стартап під назвою Drive.ai. Стало відомо, чим він славиться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що компанія Apple придбала стартап Drive.ai, який створює системи управління для розумних автомобілів. Так, американська компанія вирішила конкурувати з Waymo компанії Alphabet Inc.
За словами експертів, Apple, очевидно, працюватиме над безпілотними автомобілями. Однак раніше зазначалось, що каліфорнійський гігант планував переманити до себе «інженерні уми».
Нагадаємо, безпілотні автомобілі Drive.ai здатні курсувати самостійно на основі системи зі штучним інтелектом. Також транспортом можна управляти дистанційно. Одна з особливостей безпілотників стартапу - табло, які повідомляють про дії автомобіля іншим учасникам руху.
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