Українці завоювали срібло в стрибках на батуті на Європейських іграх

Аня Мартинюк 26 червня 2019, 12:36

Стало відомо, що на Європейських іграх на стрибках на батуті українські дуети взяли переможні місця. Мова йде про Антона Давиденка та Миколу Просторіва, а також Світлану Малькову та Марину Кийко.

Новину передає «Преса України».

Збірна України взяла срібло за стрибки на батуті на Європейських іграх, що проходять в Мінську. Перемогу країні приніс дует Антон Давиденко та Микола Просторів.

Українські спортсмени набрали 51,350 бала. Так, чемпіонам, полякам Лукашу Яворськи і Артуру Закревському, вони програли лише 0,1 бала. До слова, третє місце дісталось французам з 50,790 балами.

Варто зазначити, що ця медаль для України стала 18-ю за рахунком. Також стало відомо, що українки Світлана Малькова та Марина Кийко стали віце-чемпіонками ІІ Європейських Ігор у синхронних стрибках на батуті.