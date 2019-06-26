Українці завоювали срібло в стрибках на батуті на Європейських іграх

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Стало відомо, що на Європейських іграх на стрибках на батуті українські дуети взяли переможні місця. Мова йде про Антона Давиденка та Миколу Просторіва, а також Світлану Малькову та Марину Кийко.
Новину передає «Преса України».
Збірна України взяла срібло за стрибки на батуті на Європейських іграх, що проходять в Мінську. Перемогу країні приніс дует Антон Давиденко та Микола Просторів.
Українські спортсмени набрали 51,350 бала. Так, чемпіонам, полякам Лукашу Яворськи і Артуру Закревському, вони програли лише 0,1 бала. До слова, третє місце дісталось французам з 50,790 балами.
Варто зазначити, що ця медаль для України стала 18-ю за рахунком. Також стало відомо, що українки Світлана Малькова та Марина Кийко стали віце-чемпіонками ІІ Європейських Ігор у синхронних стрибках на батуті.
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