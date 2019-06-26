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Крісло у Раді збирається зайняти брат одіозного Віктора Медведчука. Балотуватиметься він від проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що брат Віктора Медведчука, Сергій Медведчук, боротиметься за крісло у Раді. Так, він балотується в парламент на мажоритарному окрузі №105 Луганської області від партії «Опозиційна платформа - За життя».
Відповідну інформацію надали у ЦВК. Нагадаємо, Віктор медведчук є кумом президента РФ Володимира Путіна. Він неодноразово давав знати, що «Росія – не агресор».
«Це протистояння громадян однієї частини країни по відношенню до інших», - так говорив Медведчук про війну на Донбасі.
Крім того, у Медведчука та його дружини Оксани Марченко є бізнес у Росії.
До слова, дострокові вибори у Раду, ініційовані президентом України Володимиром Зеленським, пройдуть 21 липня.
11:56: Брат Медведчука йде в Раду
11:18: Кардашян запропонувала жінкам носити коректуючу білизну
10:39: На Черкащині маленький хлопчик врятував сестру від згвалтування 59-річним чоловіком
10:00: Азаров нагадав про яскраві «суїцидні» обіцянки «помаранчевої» команди
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09:19: Полювання за квадратними метрами: Кому пора платити податок на нерухомість
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