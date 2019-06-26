Брат Медведчука йде в Раду

Аня Мартинюк 26 червня 2019, 11:56

Крісло у Раді збирається зайняти брат одіозного Віктора Медведчука. Балотуватиметься він від проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що брат Віктора Медведчука, Сергій Медведчук, боротиметься за крісло у Раді. Так, він балотується в парламент на мажоритарному окрузі №105 Луганської області від партії «Опозиційна платформа - За життя».

Відповідну інформацію надали у ЦВК. Нагадаємо, Віктор медведчук є кумом президента РФ Володимира Путіна. Він неодноразово давав знати, що «Росія – не агресор».

«Це протистояння громадян однієї частини країни по відношенню до інших», - так говорив Медведчук про війну на Донбасі.

Крім того, у Медведчука та його дружини Оксани Марченко є бізнес у Росії.

До слова, дострокові вибори у Раду, ініційовані президентом України Володимиром Зеленським, пройдуть 21 липня.