Кардашян запропонувала жінкам носити коректуючу білизну

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Кім Кардашян, яка славиться своїми формами, вкотре підтвердила, що користується білизною-спандекс. Тепер зірка вирішила її продавати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 червня, стало відомо, що зірка реаліті-шоу Кім Кардашян готується порадувати своїх шанувальників лінійкою коректуючої білизни. Як відомо, раніше з білизни, яка має втягуючий ефект, сміялись та соромились. Однак зараз все змінилось. Зірки зізнаються, що люблять таку білизну, адже вона допомагає приховати недоліки.
Так, знаменитість оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі серію фото, на яких вона позує у нюдових комплектах. Про те, що 38-річна знаменитітсь готується випустити білизну під брендом Kimono стало відомо ще у травні минулого року. Однак тоді чутки були не підтверджені.
«Нарешті я можу поділитися з вами цим проектом, який я розробляла за останній рік. Кімоно - це мій погляд на форми і рішення для жінок, які дійсно працюють», - зазначила Кардашян.
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