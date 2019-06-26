На Черкащині маленький хлопчик врятував сестру від згвалтування 59-річним чоловіком

Аня Мартинюк 26 червня 2019, 10:39

В’ячеслав Аброськін розповів про чергові злочини проти дітей. Так, на Черкащині чоловік намагався зґвалтувати дитину, яка приїхала на літні канікули до бабусі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 червня, перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив про черговий злочин проти дитини. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що вчора, 25 червня, у Черкаській області чоловік 1960 року народження чіплявся до дівчинки 2009 року народження.

«Діти приїхали на літні канікули до бабусі, в село. Біля 12.00 жінка працювала в огороді й почула крик малолітнього хлопчика, який не міг зайти до будинку, бо двері були зачинені із середини. В будинку знаходилася його малолітня сестра, 2009 р.н., а також співмешканець бабусі, 1960 р.н. На вимогу жінки - він двері відкрив. В одній із кімнат, зі сльозами на очах, знаходилась дівчинка», - розповів Аброськін.

Потерпіла розповіла, що чоловік завів її до спальної кімнати, де зняв з неї одяг. Вона прохала не торкатися її, але зловмисник зупинився тільки після того, як почув крик її маленького брата.

«Покидьок знаходиться в поліції, місцева прокуратура перебуває в роздумах, затримувати його чи ні», - зазначив Аброськін.

Він також розповів про інцидент у Волинській області, де проти дитину 2008 року народження вчиняв дії орального характеру чоловік 1977 року народження. Останній – співмешканець матері дівчинки, яка перебуває на заробітках у Польщі.

«Я - за відкритий реєстр, ми повинні знати хто проживає поряд, щоб забезпечити безпеку своїх дітей», - підсумував Аброськін.