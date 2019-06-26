Азаров нагадав про яскраві «суїцидні» обіцянки «помаранчевої» команди

Аня Мартинюк 26 червня 2019, 10:00

Микола Азаров нагадав, що українські політики люблять давати лже-обіцянки. Так, він прокоментував останні слова Святослава Вакарчука, який захищає інтереси Петра Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 червня, колишній український прем'єр-міністр Микола Азаров прокоментував слова лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука. Останній заявив, що задушить себе, якщо в Україну не повернеться 10 мільйонів громадян.

«Помаранчева» команда постійно лякає українців суїцидами. Що тут говорити ?! Ще один лже-суїцидник-патріот. В українському політикумі вже були Яценюк «куля в лоб» і Руслана «спали себе». Але ніхто з них, що дуже характерно для «помаранчевих», свої обіцянки так і не виконав», - зазначив Азаров.

Нагадаємо, партію «Голос» та її лідера Святослава Вакарчука пов'язують з екслідером України та постійним олігархом Петром Порошенком. За словами експертів, останній намагається втриматись при владі саме завдяки Вакарчуку.