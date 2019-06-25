1,6 млн українців безробітні - Держстат

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У Держстаті відзначили, скільки українців не мають роботи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 червня, у Держстаті назвали кількість безробітних українців. Так, в I кварталі 2019 року таких нарахували 1,6 млн осіб.
«Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років в I кварталі 2019 року в порівнянні з I кварталом 2018 року скоротився на 0,5 п.п. і склав 9,2%. При цьому кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в I кварталі 2019 року склало 16,3 млн осіб. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років склав 57,1%, а серед населення працездатного віку - 66,3%», - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, раніше у Держстаті зазначали, що в Україні поменшало безробітних. Зокрема, у квітні 2019 року в країні зафіксували 311,4 тисяч безробітних, що на 29,3 тисяч осіб менше, порівняно з попереднім місяцем.
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