Скоро вся правда про Порошенка з’явиться на екранах – Онищенко

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Олександр Онищенко розповів, що голова Адміністрації президента дав добро на створення спецгрупи, яка збере та оприлюднить факти про злочини Порошенка і Ко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 червня, біглий український депутат Олександр Онищенко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що голова Адміністрації президента Андрій Богдан візьметься за екслідера Петар Порошенка.
Посилаючись на джерело в Адміністрації президента Онищенко зазначив, що Богдан створив спеціальну групу для пошуку і збору всієї інформації стосовно особистих розпоряджень Петра Порошенка.
«Стоїть завдання зібрати факти корупції та неправомірних дій, а також всі дані про початок військових дій на сході країни. Окремо буде створена група по армії, яка перевірить всі дані про втрати особливо в Дебальцевому й Іловайську, коли керівництво ЗСУ спеціально «занижували» втрати, а багатьох загиблих українських військових записували, як зниклих без вести», - написав він.
Підсумовуючи політик зазначив, що скоро з’являться сюжети про кровопролиття, яке можна було б уникнути, та наживу Порошенка і Ко на війні.
«Всі три основні досягнення Порошенко «Армія, Мова, Віра», будуть зведені до 0, а з колишнього Президента зроблять образ кровопивці власного народу», - завершив Онищенко.
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