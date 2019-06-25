Скоро вся правда про Порошенка з’явиться на екранах – Онищенко

Аня Мартинюк 25 червня 2019, 10:34

Олександр Онищенко розповів, що голова Адміністрації президента дав добро на створення спецгрупи, яка збере та оприлюднить факти про злочини Порошенка і Ко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 червня, біглий український депутат Олександр Онищенко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що голова Адміністрації президента Андрій Богдан візьметься за екслідера Петар Порошенка.

Посилаючись на джерело в Адміністрації президента Онищенко зазначив, що Богдан створив спеціальну групу для пошуку і збору всієї інформації стосовно особистих розпоряджень Петра Порошенка.

«Стоїть завдання зібрати факти корупції та неправомірних дій, а також всі дані про початок військових дій на сході країни. Окремо буде створена група по армії, яка перевірить всі дані про втрати особливо в Дебальцевому й Іловайську, коли керівництво ЗСУ спеціально «занижували» втрати, а багатьох загиблих українських військових записували, як зниклих без вести», - написав він.

Підсумовуючи політик зазначив, що скоро з’являться сюжети про кровопролиття, яке можна було б уникнути, та наживу Порошенка і Ко на війні.

«Всі три основні досягнення Порошенко «Армія, Мова, Віра», будуть зведені до 0, а з колишнього Президента зроблять образ кровопивці власного народу», - завершив Онищенко.