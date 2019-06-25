Українським чиновникам підняли зарплату

Аня Мартинюк 25 червня 2019, 09:55

Кабмін дав добро на підвищення зарплат чиновників. Стало відомо, кому пощастило найбільше.

Новину передає «Преса України».

У постанові уряду №525 від 19 червня зазначено, що посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад буде збільшено. А саме з 15 400 гривень до 17 760 гривень.

Тим часом перший заступник голови облради, секретар Київської міської ради отримуватимуть 15 540 гривень замість 13 800 гривень. Заступники отримуватимуть 13 880 гривень замість 12 400 гривень.

Так, мери міст-мільйонників отримуватимуть 15 540 гривень замість 12 200 гривень, а голови районних рад в Києві - 14 270 гривень замість 11 300 гривень. Голови інших районних рад матимуть до 14 000 гривень. Раніше вони отримували 11 000 гривен.

Отримуватимуть більше також інші керівники обл-, рай-, і міськрад і фахівців їх апаратів, співробітників апарату органів місцевого самоврядування та прокуратури. Крім того, за 1-й ранг буде нараховуватися надбавка 1000 гривень замість 160 гривень, за 2-й ранг - 900 гривень замість 150 гривень, за 3-й ранг - 800 гривень замість 145 гривень. Тим часом надбавка за 15-й ранг становитиме 200 гривень замість 45 гривень.