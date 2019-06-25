Полювання за квадратними метрами: Кому пора платити податок на нерухомість

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Українцям нагадали, що прийшов час платити податок на нерухомість.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що з травня по липень фіскальна служба України взялась розсилати фізособам, які мають нерухомість, повідомлення-рішення про сплату суми податку. Мова йде профізичних осіб, які підпадають під оподаткування.
Так, відповідне повідомлення повинне надходити платнику податків за місцем проживання. Варто зазначити, що у різних містах та областях країни сума податку різна. Тим не менше, сума податку не може перевищувати 1,5% від розміру мінімалки за 1 квадратний метр.
Нагадаємо, оподаткуванню підлягають:
квартири, площа яких перевищує 60 квадратних метрів;
приватні будинки, площа яких понад 120 квадратних метрів;
квартира та будинок, площа яких перевищує 180 квадратних метрів.
До слова, податок на нерухомість нараховується за попередній рік і сплатити його треба протягом шістдесяти днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
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