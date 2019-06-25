Полювання за квадратними метрами: Кому пора платити податок на нерухомість

Аня Мартинюк 25 червня 2019, 09:19

Українцям нагадали, що прийшов час платити податок на нерухомість.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з травня по липень фіскальна служба України взялась розсилати фізособам, які мають нерухомість, повідомлення-рішення про сплату суми податку. Мова йде профізичних осіб, які підпадають під оподаткування.

Так, відповідне повідомлення повинне надходити платнику податків за місцем проживання. Варто зазначити, що у різних містах та областях країни сума податку різна. Тим не менше, сума податку не може перевищувати 1,5% від розміру мінімалки за 1 квадратний метр.

Нагадаємо, оподаткуванню підлягають:

квартири, площа яких перевищує 60 квадратних метрів;

приватні будинки, площа яких понад 120 квадратних метрів;

квартира та будинок, площа яких перевищує 180 квадратних метрів.

До слова, податок на нерухомість нараховується за попередній рік і сплатити його треба протягом шістдесяти днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.