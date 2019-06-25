Брітні Спірс показала, що у неї все в порядку

Аня Мартинюк 25 червня 2019, 08:45

Музична зірка Брітні Спірс, яка вступила у боротьбу за психічне здоров’я, записла відео до шанувальників. Так, вона запевнила, що з нею все в порядку.

Новину передає «Преса України».

Американська зірка Брітні Спірс продемонструвала прокачане тіло у в рожевому бікіні. Знаменитість вирішила показати, що з нею все в порядку і вона відпочиває у тропіках. Так, зірка сцени записала відео для шанувальників, у якому зазначила, що вона катається на велосипеді та багато купається.

Як повідомлялось раніше, співачка переживає не найкращі часи. Її батько відправив її на лікування у психіатричну лікарню. Як зазначали іноземні ЗМІ, зірку там утримували силою.

В результаті менеджер Брітні Спірс заявив, що на тлі боротьби за психічне здоров’я вона, очевидно, може на завжди залишити сцену.

«Особисто я хочу, щоб вона просто знайшла мирне, щасливе місце - що б це не означало для неї. Це вже не про кар'єру - це про життя», - зазначав він.