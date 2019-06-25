Брітні Спірс показала, що у неї все в порядку

Юлія Тимошенка запевнила, що підтримає Володимира Зеленського 07:02
Росіяни визнали, що відпочинок у Криму занадто дорогий 12:37
Cardi B стала першою жінкою-репером з нагородою BET Awards за кращий альбом (ВІДЕО) 11:58
Главным союзником Зеленского на переговорах с Путиным должна стать украинская ядерная бомба 11:19
На КиївПрайд 2019 прийшли 8 тисяч предстаників ЛГБТ-спільноти 11:19
Вбивцею 9-річного хлопчика у Києві виявився його старший брат 10:41
HOME & PARK Comfort House — новый жилой комплекс для семей с детьми 06:18
Французькі зоозахисники забили тривогу через експеременти над коровами 11:07
Кримські прикордонники запровадили реверсне оформлення 10:28
"Профессиональный гонщик? Менеджер № 1? Спец по безопасности"? Кто он, Е. Червоненко?" - Часть вторая, судебная, грустная 10:20
Через «Слугу народу» до влади пробиватимуться Тищенко та Сивохо 09:17
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Музична зірка Брітні Спірс, яка вступила у боротьбу за психічне здоров’я, записла відео до шанувальників. Так, вона запевнила, що з нею все в порядку.
Новину передає «Преса України».
Американська зірка Брітні Спірс продемонструвала прокачане тіло у в рожевому бікіні. Знаменитість вирішила показати, що з нею все в порядку і вона відпочиває у тропіках. Так, зірка сцени записала відео для шанувальників, у якому зазначила, що вона катається на велосипеді та багато купається.
Як повідомлялось раніше, співачка переживає не найкращі часи. Її батько відправив її на лікування у психіатричну лікарню. Як зазначали іноземні ЗМІ, зірку там утримували силою.
В результаті менеджер Брітні Спірс заявив, що на тлі боротьби за психічне здоров’я вона, очевидно, може на завжди залишити сцену.
«Особисто я хочу, щоб вона просто знайшла мирне, щасливе місце - що б це не означало для неї. Це вже не про кар'єру - це про життя», - зазначав він.
07:02: Юлія Тимошенка запевнила, що підтримає Володимира Зеленського
12:37: Росіяни визнали, що відпочинок у Криму занадто дорогий
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.