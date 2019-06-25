Україна відправить у Польщу свої кавуни

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Стало відомо, що Україна відкриває експортний сезон з кавунів. Вони попрямують у сусідню Польщу.
Новину передає «Преса України».
Представники Української плодоовочевої асоціації в мережі повідомили, що на наступному тижні у Польщу буде направлено партію кавунів Херсона. Вони й відкриють експортний сезон. Свій коментар з цього приводу дав економіста інвестиційного відділу Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака.
«Системного експорту кавуна з України поки практично не існує, тому прогнози експорту на весь сезон давати дуже складно. Український експорт кавуна - це спотова торгівля і вивезення надлишків. Якщо внутрішні ціни високі, то про експорт виробники відразу забувають», - зазначив він.
За попередніми даними, оптова ціна на кавун стартує з 15-20 грн/кг. Надалі вона знижуватиметься. Тим часом роздрібна ціна на імпортний кавун встановлюється на рівні 30-50 грн/кг. Тим не менше у деяких магазинах вартість на дуже ранній український кавун досягає 100 грн/кг.
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