Україна відправить у Польщу свої кавуни

Аня Мартинюк 25 червня 2019, 08:12

Стало відомо, що Україна відкриває експортний сезон з кавунів. Вони попрямують у сусідню Польщу.

Новину передає «Преса України».

Представники Української плодоовочевої асоціації в мережі повідомили, що на наступному тижні у Польщу буде направлено партію кавунів Херсона. Вони й відкриють експортний сезон. Свій коментар з цього приводу дав економіста інвестиційного відділу Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака.

«Системного експорту кавуна з України поки практично не існує, тому прогнози експорту на весь сезон давати дуже складно. Український експорт кавуна - це спотова торгівля і вивезення надлишків. Якщо внутрішні ціни високі, то про експорт виробники відразу забувають», - зазначив він.

За попередніми даними, оптова ціна на кавун стартує з 15-20 грн/кг. Надалі вона знижуватиметься. Тим часом роздрібна ціна на імпортний кавун встановлюється на рівні 30-50 грн/кг. Тим не менше у деяких магазинах вартість на дуже ранній український кавун досягає 100 грн/кг.