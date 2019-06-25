Офіційна гривня відбила у долара 7 копійок

Аня Мартинюк 25 червня 2019, 07:35

Офіційна гривня в Україні продемонструвала зміцнення до долара. Тим часом євро, навпаки, демонструє ріст.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 червня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,19 грн. Гривня зміцнилась одразу на 7 копійок. Офіційний курс гривні до євро – 29,84 грн. Гривня, навпаки, ослабла на 11 копійок.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 26,04 грн. Продаж долара відбувається за 26,31 грн. Купівля євро проходить за 29,45 грн, а продаж за 29,89 грн.

Тим часом у перший робочий день тижня курс долара на міжбанківському валютному ринку знизився на 1 копійку до 26,19 грн, курс у покупці - 26,17 грн. Курс євро в продажу виріс на 19 копійок до 29,81 гривень за євро.