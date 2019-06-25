Юлія Тимошенка запевнила, що підтримає Володимира Зеленського 07:02
Росіяни визнали, що відпочинок у Криму занадто дорогий 12:37
Cardi B стала першою жінкою-репером з нагородою BET Awards за кращий альбом (ВІДЕО) 11:58
Главным союзником Зеленского на переговорах с Путиным должна стать украинская ядерная бомба 11:19
На КиївПрайд 2019 прийшли 8 тисяч предстаників ЛГБТ-спільноти 11:19
Вбивцею 9-річного хлопчика у Києві виявився його старший брат 10:41
HOME & PARK Comfort House — новый жилой комплекс для семей с детьми 06:18
Французькі зоозахисники забили тривогу через експеременти над коровами 11:07
Кримські прикордонники запровадили реверсне оформлення 10:28
"Профессиональный гонщик? Менеджер № 1? Спец по безопасности"? Кто он, Е. Червоненко?" - Часть вторая, судебная, грустная 10:20
Через «Слугу народу» до влади пробиватимуться Тищенко та Сивохо 09:17
Поліція закликала учасників «КиївПрайд» не скандувати про мир з Росією 08:12
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Юлія Тимошенко готова підтримати Володимира Зеленського та його команду. За її словами, це необхідно, щоб не втратити шанс на гідне життя в країні.
Новину передає «Преса України».
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що вона та її політсила підтримуватимуть президета Володимира Зеленського. За її словами, поки він своїми діями себе не скомпрометував. Відповідна заява пролунала в ефірі програми Свобода слова на ICTV.
«Президент обраний, і поки він своїми діями себе не скомпрометував, наша команда і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб його і підтримати, допомогти і розповісти те, що він можливо не знає, оскільки досвіду у нього немає», - зауважила політик.
Юлія Тимошенко додала, що співпраця з командобю Володимира Зеленського необхідна для того, щоб «країна і кожен з нас не втратив шанс нарешті жити в країні, в якій для людей жити можливо».
07:02: Юлія Тимошенка запевнила, що підтримає Володимира Зеленського
12:37: Росіяни визнали, що відпочинок у Криму занадто дорогий
11:58: Cardi B стала першою жінкою-репером з нагородою BET Awards за кращий альбом (ВІДЕО)
11:19: Главным союзником Зеленского на переговорах с Путиным должна стать украинская ядерная бомба
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.