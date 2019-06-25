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Юлія Тимошенка запевнила, що підтримає Володимира Зеленського

Аня Мартинюк 25 червня 2019, 07:02
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Юлія Тимошенка запевнила, що підтримає Володимира Зеленського

Юлія Тимошенко готова підтримати Володимира Зеленського та його команду. За її словами, це необхідно, щоб не втратити шанс на гідне життя в країні.

Новину передає «Преса України».

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що вона та її політсила підтримуватимуть президета Володимира Зеленського. За її словами, поки він своїми діями себе не скомпрометував. Відповідна заява пролунала в  ефірі програми Свобода слова на ICTV.

«Президент обраний, і поки він своїми діями себе не скомпрометував, наша команда і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб його і підтримати, допомогти і розповісти те, що він можливо не знає, оскільки досвіду у нього немає», - зауважила політик.

Юлія Тимошенко додала, що співпраця з командобю Володимира Зеленського необхідна для того, щоб «країна і кожен з нас не втратив шанс нарешті жити в країні, в якій для людей жити можливо».

 

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