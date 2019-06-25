У Києві маршрутки закидали «коктейлями Молотова»

Аня Мартинюк 25 червня 2019, 06:33

В українській столиці невідомі молодики пошкодили пасажирські маршрутки. Так, в бік транспортних засобів полетіли «коктейлі Молотова».

Новину передає «Преса України».

Вчора, 24 червня, невідомі молоді люди закидали маршрутки на вул. Героїв Дніпра «коктейлями Молотова». Відповідну інформацію надали у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Як зазначається, 5 невідомих під’їхали до пасажирських автобусів, які прямують у у місто Вишгород, та кинули пляшки.

«Зловмисники втекли в невідомому напрямку, а водії транспортних засобів відразу почали гасити полум'я. В результаті вогнем було пошкоджено покриття маршруток і легковий автомобіль Audi, який знаходився поруч з ними. Постраждалих в результаті інциденту немає», - розповіли у поліції.

Наразі почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Зловмисникам світить до 10 років позбавлення волі.