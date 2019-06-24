Французская свадьба с привкусом лаванды

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Прованс - необычайной красоты регион на юго-востоке Франции. Лавандовая свадьба - это особый вид французской свадьбы в стиле «Прованс».
Символом этого стиля, конечно же, есть лаванда.
Именно поэтому, для организации свадьбы в стиле Прованс, выбирают теплое время года. Самый лучший выбор это - летние месяцы, когда цветет лаванда.
Если вы хотите организовать идеальную свадьбу в французском стиле, вам стоит обратиться за помощью в ивент агентство. Лучше всего с этой задачей справиться агентство Бонапарт bonapart.ua.
Где организовать такое торжество? Лучшим местом проведения станет загородный ресторан или уютный домик, который построен в приближенном к деревенскому стилю и расположен в красочном месте с лугами или цветущими полями. Там, где сама природа своими цветами станет прекрасным дополнением к декору и атмосферы праздника в стиле Прованс. Другой, не менее приемлемый вариант, белое шатер в поле. Его можно украсить, как пожелаете.
Церемонию регистрации и фото зоны лучше расположить на открытом воздухе, выбрав красивое место и дополнив необходимыми деталями.
Через яркое солнышко природа Прованса имеет несколько выцветшие цвета, поэтому в оформлении надо использовать пастельные, приглушенные тона.
Основные цвета на свадьбе - сиреневый, бледно - голубой, оливковый. ничего слишком яркого или контрастного.
Характерная особенность стиля - простота и аристократизм во всех деталях, даже в таких милых букетиках из простых полевых цветов. Лаванду можно размещать в разной посуде и в различных емкостях вместо ваз, например в старых колясках или в антикварных сундуках.
Для декора мы используем натуральные материалы, дерево, сено, плетеная мебель, кружево, лен, легкий текстиль. Не нужно ничего современного, мебель старинная, либо умышленно состаренная с облезлой краской, а аксессуары с историей.
Особого французского шарма придают свадьбе в стиле Прованс использования интересных старинных вещей, таких как, например, ретро патефон с пластинками, здесь описание организации французкаой свадьбы подробнее. Французская музыка именно в настоящих пластинках звучит действительно великолепно.
Образ невесты и жениха имеет за основу максимальную простоту и удобство. Легкие натуральные ткани и кружева с вкраплением ретро деталей. Невеста на лавандовой свадьбе нежная и романтичная. Платье простого покроя, красивая кружевная фата. Прическа простая и легкая с вплетенными живыми цветами. Замечательным дополнением станет короткая вуаль во французском стиле. Букет невесты из простых полевых цветов или с лавандой.
Мы позаботимся об угощениях. Франция насчитывает более 400 видов сыров и каждый уникален в своем роде. На лавандовой свадьбе можно сделать сырную дегустацию или просто поставить столы с различными видами сыров и табличками с небольшими историями их изготовления. Если вспомнить региональную французскую кухню - то Прованс отличается от других французских регионов употреблением большого количества зелени, специй, помидоров, болгарского перца, баклажанов, чеснока и оливкового масла.
На свадьбе в стиле Прованс будет уместным познакомить гостей с региональной прованской кухней. Можно сделать салат бар, стол с ароматным домашним хлебом и французским багетом, различными видами домашнего меда и необычным лавандовым конфитюром.
Лавандовая свадьба без блюд национальной или региональной французской кухни не будет по настоящему в стиле «Прованс».
Прованс относится к винодельческой области, где с давних времен производили вина, которые отличались особым букетом. Традиции сохранились и до наших дней, поэтому сегодня можно отведать вкуснейшие сорта вин, изготавливаемых местными виноделами за старинными рецептам.
Отдых в Провансе просто невозможен без дегустации французских вин, поэтому на Лавандовой свадьбе гости попробуют изысканное французское вино и узнают о его происхождении и истории производства.
Особое внимание уделяется десертному столу. Французские десерты изысканные и причудливые - шоколадный фондан, макаруны, меренга, профитроли и круассаны, открытые пироги с различными начинками и еще множество сладостей может предложить французская кухня. Дополнить и украсить сладкий стол обязательно нужно веточкой лаванды, виноградом и свежими ягодами.
Свадебный торт может быть, как закрыт белым кремом или мастикой с лавандовым декором, так и открытый - с ягодами и фруктами.
Интересным развлечением для гостей может быть мыловарения, когда на самой свадьбе гости делают своими руками себе подарок - ароматное и натуральное мыло.
Также гостей на свадьбе в стиле Прованс можно порадовать хорошо упакованным медом, прованскими травами, лавандовыми мешочками или сладостями с лавандой, или, в конце концов, изысканным французским вином.
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