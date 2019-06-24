HOME & PARK Comfort House — новый жилой комплекс для семей с детьми

zmxn 23 червня 2019, 06:18

SAGA Development объявила о старте продаж квартир в ЖК HOME & PARK Comfort House, расположенном в центре Борисполя. Здесь предусмотрены ключевые объекты инфраструктуры для образования, развития и досуга ребенка, собственный парк и система видеонаблюдения за общественными пространствами.

Почему инвесторы выбирают HOME & PARK Comfort House

Есть как минимум пять причин купить квартиру в новом жилом комплексе:

Привлекательное расположение. ЖК ХОУМ энд ПАРК строится в центре Борисполя по адресу: улица Бежовка, 14. В непосредственной близости расположена гимназия «Перспектива», современный фермерский рынок, супермаркеты, аптеки, медицинские учреждения и спортивные комплексы. Рядом с домами находятся остановки общественного транспорта, позволяющие быстро добраться в любой район города или в Киев.

Продуманная инфраструктура для развития, отдыха, общения и спорта. Концепция HOME&PARK Comfort House ориентирована на семьи с детьми. Запланировано открытие детского сада нового поколения, центра детского развития и семейного кафе. Дома окружены собственным парком с местами для досуга. Здесь можно организовывать пикники, практиковать йогу, бегать или играть во фрисби. Будут обустроены детская и спортивная площадки.

Изобилие предложений. Продаются однокомнатные (28,64–57,84 кв. м), двухкомнатные (68,91–80,71 кв. м) и трехкомнатные (93,53–119,96 кв. м) квартиры.

Безопасность. Внутренние дворы будут закрытыми для въезда автомобилей. Предусмотрена система видеонаблюдения за общественными пространствами. Для доступа к изображениям с камер нужно установить мобильное приложение, которое поддерживается гаджетами на iOS и Android.

Надежность. Реализацией проекта занимается компания с отменной репутацией — SAGA Development. Здание возводится по монолитно-каркасной технологии. Есть возможность наблюдать за динамикой строительства в режиме реального времени через веб-камеру. Разрешительные документы ищите на официальном сайте проекта.

Первая очередь ЖК HOME & PARK Comfort House находится в активной стадии строительства. Это один дом на две секции, где в общей сложности предусмотрено 138 квартир. Ожидаемый срок сдачи в эксплуатацию — первый квартал 2020 года. Детали, касающиеся стоимости и условий приобретения недвижимости, озвучат в отделе продаж. Обращайтесь за консультацией!