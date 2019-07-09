Як монополізм спаскудив "Нову пошту"

Аня Мартинюк 09 липня 2019, 19:57

Можна дивитись безкінечно на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як працюють інші люди. Однак, якщо це працівники українського оператора Нова Пошта, іноді дивитись, як вони «працюють» і «спілкуються» з клієнтами, просто неможливо. Доказом цього є численні скарги клієнтів Нової пошти, які чи не щодня з’являються у мережі Інтернет.

Здавалось би, ти – працівник Нової пошти, маленька ланка у ланцюгу, функції, якої досить прості й навіть примітивні. Та, ні. Коли перед незадоволеним життям працівником НП з’являється клієнт, у якого, як може здатися, ненормальні запити – відправити чи отримати вантаж, все йде шкереберть. Коли звичайні методи не діють і до цієї самої «ланки» неможливо достукатись, з’являються вони – скарги. Скарги у Мережі, доступні широкій публіці, щоб люди знали своїх «героїв» і представники Нової пошти, врешті решт, відреагували на них на користь клієнта. Або хоча б вибачились. Втім, навіть вибачень від Нової пошти не дочекатись.

Отже, монополіст на українському ринку, оператор Нова пошта, може дозволити собі багато. Нічого дивно, коли у тебе мільйони клієнтів, а потік коштів за надання послуг можна збільшити елементарним підняттям тарифів, на одного-двох клієнтів можна наплювати. Однак, людей, які зіткнулись з хамством працівників Нової пошти, несвоєчасною доставкою, пригальмованим вирішенням проблеми, яку потрібно вирішувати в лічені секунди, набагато більше.

Агов, Нова пошта, скоро твої клієнти запросто найдуть тобі альтернативу! Або ж змусять працювати як слід. До речі, про тих, хто не захотів мовчати. Пропонуємо вашій увазі останні негативні відгуки про Нову пошту.

Нова пошта: Плювати ми хотіли на ваші плани

Український журналіст, головний редактор проектів «Владометр» та «Історична правда» Вахтанг Кіпіані не так давно залишив на своїй сторінці у соцмережі повідомлення про свій неприємний досвід співпраці з Новою поштою. За його словами, поштовий оператор повинен був доставити книги для важливої презентації. Однак щось пішло не так, книги доставити вчасно не являлось можливим. Представники пошти вирішили не попереджати про те, що відправлення не прийде.

Такі випадки, як стверджують клієнти Нової пошти, досить часті.

Також представники НП полюбляють скоротити спілкування з клієнтом та, для прикладу, не попередити його про те, що посилку, яку не забрав отримувач, треба самому забирати. Вірніше звернутись до відділення пошти й подати запит на повернення. Клієнти, які не знають цього, теж можуть втратити купу часу та навіть грошей.

Нова пошта: Тут працюють «обрані»

Якщо вам пощастило поспілкуватись з «запрацьованим» персоналом Нової пошти на відділеннях, то ви вже можете знати, чого очікувати від працівників кол-центру. Як відомо, клієнту треба допомогти, а в деяких випадках просто заспокоїти. Це називається професіоналізм. Очевидно, що у Новій пошті, коли підбирали персонал, вирішили упустити цей момент. Тому не дивуйтесь, коли замість вирішення проблеми на іншому кінці лінії вам почнуть щось говорити не по темі й ви захочете першими покласти слухавку. У цьому переконалась жителька Києва, яка у соцмережі Фейсбук під ніком Ell Camino залишила обурливе повідомлення.

За її словами, проблема виникла, коли вона хотіла відправити дитячу габаритну машинку. Клієнтці відмовили, оскільки посилка перевищувала дозволені габарити. В результаті жінку відправили « туди не знаю куди» та запропонували зателефонувати на гарячу лінію і викликати кур’єра.

«Добре, думаю...вийшла. Сиджу на лавці, дзвоню, сподіваюсь на адекватність. Але її й там не знайшлось», - зазначила клієнтка НП.

Оператор кол-центру відповів, що кур’єр прибути може, однак товар він не запакує і жінці треба звернутись в інше відділення, щоб взяти коробку, після чого кур’єр прийме відправлення. В результаті клієнтка Нової пошти скористалась послугами Укрпошти.

Інколи оператори взагалі не виходять на зв’язок...

Нова пошта: Вашим відправленням скористаються або загублять

Працівники Нової пошти можуть зробити помилку у накладній, для прикладу, відправити посилку не туди, куди треба. Також мають місце випадки, коли посилки гублять і так і не знаходять. Про такий випадок розповіла Тетяна Рубан.

Деякі уважні клієнти Нової пошти зазначили, що працівники відділень можуть «покласти око» на ваше відправлення. Зокрема, клієнтка Анна розповіла, що прийшла забирати на відділення велосипед і дуже здивувалась. Транспортний засіб був прикритий картонками й мав ознаки користування. Жінка відмовилась забирати посилку, на що їй працівник пошти відповів: «Ну то я сьогодні на ньому поїду додому, а завтра відправлю відправнику назад». У потенційного покупця в результаті зіпсований настрій, згаяний час, а відправник, ймовірно, так і не дізнався, яка пригода чекала його велосипед.

Нова пошта: Ваш товар – ваші проблеми

Інтернет-спільнота часто зауважує, що на Новій пошті можуть не виділити шматок клейкої стрічки й «люб’язно» запропонують піти в магазин і купити її самостійно. Якщо з цим ще якось можна змиритись, то з доставкою товару у неналежному стані – ні. Дарія Івашкіна показала, у якому стані до неї прибуло відправлення. На фото-доказах можна побачити, що пакування має дивні сліди.

«Схоже, що по ній проїхались», - зауважили у Мережі.

Отже, працівникам Нової пошти байдуже, чи доїде товар до точки призначення цілим. Вам лише залишається сподіватись, що вам пощастить. Або ж є вихід застрахувати товар на чималу суму. За цю послугу у Новій пошті охоче візьмуть додаткову плату.

Нова пошта – пошта майбутнього для країни третього світу

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що поки Нова пошта рухається у неправильному напрямку. Покращення бачать лише керівники компанії, які зацікавлені у власному збагаченні. Підняття тарифів, завищені комісії – це все на тлі з поганим обслуговуванням ризикує обернутись власникам НП трагічним кінцем монополії. Добре, що замінити Нову пошту знайдуться охочі.