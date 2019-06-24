Ілон Маск оконфузився з фото Місяця

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Ілон Маск став об'єктом насмішок з боку інтернет-спільноти. Так, він перепутав Марс з Місяцем.
Новину передає «Преса України».
Ілон Маск наробив шуму у соцмережі Твіттер. Засновник Тесла та Спейс Ікс оприлюднив на своїй сторінці картинку з написом «Окупувати Марс». Біля нього красувалось зображення червоної планети. Однак, як виявилось, це було зображення далеко не Марса, а Місяця, забарвленого у рудий колір.
Після того, як шанувальники Маска зазначили, що він помилився, підприємець додав «...і Місяць теж». Тим не менше інтернет-спільнота вирішила поглузувати з Ілона Маска.
«Чудово, Маск зібрався окупувати Марс і не знає, як він виглядає», - з'явилось у коментарях.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск розповів, коли буде збудовано Mars Base Alpha – база, яка розміститься на Червоній планеті. За його словами, її вдасться створити до 2028 року.
«Марсіанська база буде не просто «люком втечі» для заможних людей», - зазначав Маск.
Так, він запевнив, що багатії зможуть пожити на Марсі.
12:37: Росіяни визнали, що відпочинок у Криму занадто дорогий
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11:19: На КиївПрайд 2019 прийшли 8 тисяч предстаників ЛГБТ-спільноти
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