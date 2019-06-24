Ілон Маск оконфузився з фото Місяця

Аня Мартинюк 24 червня 2019, 13:57

Ілон Маск став об'єктом насмішок з боку інтернет-спільноти. Так, він перепутав Марс з Місяцем.

Новину передає «Преса України».

Ілон Маск наробив шуму у соцмережі Твіттер. Засновник Тесла та Спейс Ікс оприлюднив на своїй сторінці картинку з написом «Окупувати Марс». Біля нього красувалось зображення червоної планети. Однак, як виявилось, це було зображення далеко не Марса, а Місяця, забарвленого у рудий колір.

Після того, як шанувальники Маска зазначили, що він помилився, підприємець додав «...і Місяць теж». Тим не менше інтернет-спільнота вирішила поглузувати з Ілона Маска.

«Чудово, Маск зібрався окупувати Марс і не знає, як він виглядає», - з'явилось у коментарях.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск розповів, коли буде збудовано Mars Base Alpha – база, яка розміститься на Червоній планеті. За його словами, її вдасться створити до 2028 року.

«Марсіанська база буде не просто «люком втечі» для заможних людей», - зазначав Маск.

Так, він запевнив, що багатії зможуть пожити на Марсі.