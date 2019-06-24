Дуейн «Рок» Джонсон показав прокачані ноги

Аня Мартинюк 24 червня 2019, 13:18

Зірка «Форсажу» Дуейн «Рок» Джонсон показав мільйнам шанувальників, яких результатів досягає у залі.

Новину передає «Преса України».

47-річний голлівудський актор Дуейн «Рок» Джонсон показав результати важких тренувань у залі. Зірка «Форсажу» оприлюднив на своїй стоірнці у соцмережі фото, на якому видно, що він пропрацював ноги.

Варто зазначити, що у ексборця 147 мільйонів послідовників у соцмережі Інстаграм.

«Брутальне, але феноменальне тренування ніг у моєму новому ject @projectrock @underarmour PR2s. Я також розробив спецвзуття з передовою технологією HOVR саме для інтенсивних тренувань. Тепер такими можете обзавестись і ви», - зазначив він.

Інтернет-спільнота одразу ж вподобала зміни зірки. У коментарях з'явилось чимало зізнань у коханні. Нагадаємо, Дуейн «Рок» Джонсон має трьох дітей - Сімоне Олександру Джонсон, Тіану Гія Джонсон, Жасмін Джонсон від двох різних жінок - Дені Гарсіа та Лорен Хашіан.