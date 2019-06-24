Дуейн «Рок» Джонсон показав прокачані ноги

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Зірка «Форсажу» Дуейн «Рок» Джонсон показав мільйнам шанувальників, яких результатів досягає у залі.
Новину передає «Преса України».
47-річний голлівудський актор Дуейн «Рок» Джонсон показав результати важких тренувань у залі. Зірка «Форсажу» оприлюднив на своїй стоірнці у соцмережі фото, на якому видно, що він пропрацював ноги.
Варто зазначити, що у ексборця 147 мільйонів послідовників у соцмережі Інстаграм.
«Брутальне, але феноменальне тренування ніг у моєму новому ject @projectrock @underarmour PR2s. Я також розробив спецвзуття з передовою технологією HOVR саме для інтенсивних тренувань. Тепер такими можете обзавестись і ви», - зазначив він.
Інтернет-спільнота одразу ж вподобала зміни зірки. У коментарях з'явилось чимало зізнань у коханні. Нагадаємо, Дуейн «Рок» Джонсон має трьох дітей - Сімоне Олександру Джонсон, Тіану Гія Джонсон, Жасмін Джонсон від двох різних жінок - Дені Гарсіа та Лорен Хашіан.
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11:58: Cardi B стала першою жінкою-репером з нагородою BET Awards за кращий альбом (ВІДЕО)
11:19: Главным союзником Зеленского на переговорах с Путиным должна стать украинская ядерная бомба
11:19: На КиївПрайд 2019 прийшли 8 тисяч предстаників ЛГБТ-спільноти
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