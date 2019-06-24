Росіяни визнали, що відпочинок у Криму занадто дорогий

Аня Мартинюк 24 червня 2019, 12:37

За даними російських експертів, відпочинок у Криму зовсім не вигідний. Як виявилось, Туреччина, Болгарія та Кіпр куди бюджетніші варіанти для відпочинку влітку.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, які посилаються на експертів компанії Aviasales, відпочинок в анексованому Криму значно дорожчий, ніж у відомих курортних країнах. Як зазначається, найдешевший відпочинок на українському півострові на двох становить 53 356 рублів, щоеквівалентно трохи більше 22 тисячам гривень, або 849 доларам США.

В цю суму входить вартість авіаквитків та тижневе проживання в готелі з трьома зірками. До слова, у Туреччині, Грузії, Болгарії, Греції, Чорногорії та на Кіпрі за переліт і проживання у готелі на двох вистачить менше 50 тисяч рублів.

Для прикладу, відпочинок в Анталії на двох обійдеться в 31 892 рублі, а на Кіпрі – у 29 908 рублів.

Як повідомлялось раніше, кримські окупанти стверджують, що кількість бажаючих відвідати півострів значно зросла. В результаті на кордоні проводять реверсне оформлення мандрівників.