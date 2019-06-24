Cardi B стала першою жінкою-репером з нагородою BET Awards за кращий альбом (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 24 червня 2019, 11:58

26-річна Cardi B увійде в історію як перша жінка-репер, яка отримала високу нагороду BET Awards. Зірка, яка була номінована на 7 статуеток, взяла одну з найголовніших – за кращий альбом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що американська співачка Cardi B була удостоєна премії BET Awards за кращий альбом Invasion Of Privacy. 26-річна реп-виконавиця стала першою жінкою-репером, яка отримала таку високу нагороду.

Варто зазначити, що знаменитість була номінована на 7 статуеток. Також зірка отримала статуетку за відео року та хіт року.

Під час шоу, яке проходилов театрі Microsoft в Лос-Анджелесі, Cardi B влаштувала запальні танці. У Мережі з'явилось відео з дійства.