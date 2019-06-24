Главным союзником Зеленского на переговорах с Путиным должна стать украинская ядерная бомба

zmxn 24 червня 2019, 11:19

... Лето 2019 года выдалось для Украины нестерпимо жарким: температура на солнце - не менее 40 градусов по Цельсию; температура на политическом небосклоне - не менее 400... Приходится констатировать тот факт, что Путин, как никогда, близок к осуществлению завершающего этапа гибридной оккупации независимой Украины. Как это ни парадоксально, но положение дел катастрофическое и в целом намного печальнее даже в сравнении с тяжелейшей весной 2014 года. Да, армия надежно держит сегодня фронт на рубежах с 1-м (Донецким) и 2-м (Луганским) армейскими корпусами, но... Но вот тыл основательно смят. Наши стратегические партнеры - практически все, кроме США - оказались отступниками. Они открыто демонстрируют волеизъявление начать диалог по снятию санкций со страны-агрессора. Германия, на словах обвиняет Россию в нарушении мирового правопорядка, на деле является ее бизнес-партнером по строительству гигантского сооружения - газопровода "Северный поток -2". 24 июня, в Страсбурге, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проголосована резолюция по возвращению делегации РФ с состав ПАСЕ - и у Кремля весьма велики шансы на позитивный результат. Финансовая помощь стране, воюющей со вторым, по мощи и потенциалу, монстром планеты, со стороны наших союзников, заключается лишь в незначительном кредитовании. Дабы избежать широкомасштабной поддержки Украины, главы ведущих стран Запада искусственно подталкивают Украину к торговле с Россией и товарооборот этот достиг сегодня 70%. Ежегодно около миллиона самых трудоспособных, физически сильных молодых людей покидают территорию Украины в поисках лучшей доли. А ведь именно они являются основополагающим фактором высокой боеспособности Вооруженных сил Украины. Путин, в преддверии выборов в ВР, скупил через своих марионеток несколько украинских ТВ-каналов, и при полном попустительстве СБУ, ведет активную пропаганду "руськага мира" прямо на территории Украины. Истошные месседжи Медведчука, Шуфрича, Бойко, Червоненко о "дешевом газе от добрых россиян", о Путине, как "настоящем офицере", о необходимости немедленно начать переговоры с "лидерами ЛДНР", о том, что "да, они стреляют в нас и убивают нас, но это же наши люди" слышны круглосуточно изо всех утюгов, электробритв и кофемолок. И рейтинг коллаборационистов, благодаря этой неприкрытой и мощной пропаганде, достаточно высок. Настолько высок, что еще немного - и им вполне под силу будет подмять под себя новую ВР и сделать ее пророссийской. Молчит контрразведка, дремлет прокуратура, молчит Семенченко, безмолвствует Савченко, не слышно голосов Корчинского или Яроша... Вдобавок ко всему на Банковой функционирует не очень слаженная, абсолютно молодая команда дилетантов во главе с амбициозным, но лишенным опыта, Зеленским. Так что же нам делать, дабы избежать окончательной оккупации "старшим братом" и окончательно охладить его буйную голову, замутненную настойкой из сбродивших мухоморов?...

... Есть у россиян ахиллесова пята... Они практически ничего на свете не боятся: ни тягот, ни лишений, ни холода, ни голода.... Им нипочем сходить в дырку деревянного туалета в сорокоградусный мороз или выпить залпом бутылку стеклоочистителя. Но при этом они все вместе начинают дрожать от страха, пресмыкаться и класть в штаны, услышав одну-единственную фразу: "ЯДЕРНАЯ БОМБА". Да-да, именно та бомба, которой они сами много десятилетий подряд пугают весь цивилизованный мир. Летом 2017 года в одной из своих статей, я предложил украинскому правительству потребовать от подписантов Будапештского меморандума прикрыть Украину ядерным щитом, а в случае их отказа - начать разработку собственного ядерного оружия. Это вызвало волну истерии и шквал негодования в стане врага. Возбудились практически все ведущие пропагандисты: от главного военного рупора Кремля ТК "Звезда" и до РАМБЛЕРа https://news.rambler. ru/troops/37634138-reshenie- de-fakto-prinyato-kakoe- letalnoe-vooruzhenie-ukraina- mozhet-poluchit-ot-ssha/ Эта бурная реакция только подтверждает тезис о том, что русские патологически боятся оружия массового поражения (ОМП) и договариваться с ними о мире можно лишь в случае, когда у тебя за спиной мельтешит тень ракеты с ядерной боеголовкой. Украина является участником ракетного договора между США и РФ, который истекает уже в августе 2019 года. В России считают, что Украина не имеет права восстанавливать ядерный потенциал даже после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, участником которого она является. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябко: "Любые планы по разработке ядерных ракет Украиной станут посягательством на основы современного миропорядка: Даже с учетом прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, даже после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия". Чувствуете, как "подгорают" портки у россиян? Чувствуете, как забеспокоились эти "голуби мира" о "посягательстве на основы современного миропорядка"? Президент Зеленский уже в сентябре, с трибуны Совета Безопасности ООН должен обратиться к миру с такой приблизительно речью: "Дамы и господа! Несколько лет назад лидеры Евросоюза любезно пригласили нас в свою дружную семью. Украина с радостью приняла это предложение, но Россия, страна-агрессор, перечеркнула все мечты и чаяния украинского народа, нарушив современный миропорядок, аннексировав Крым и оккупировав часть независимой Украины. Лишенная Будапештским меморандумом ОМП, наша страна была бессильна противостоять путинской России. Мы, ваши младшие братья, ждали от вас помощи и поддержки, но в ответ получили лишь многочисленные "обеспокоенности", легковесные санкции и немногочисленные кредиты. Вы могли бы в течение года сломать хребет Кремлю, хотя бы тем, что всем миром резко обрушили бы цены на нефть и газ, но, к сожалению, вы стали бизнес-партнерами России по реализации русского газа. И даже варварски сбитый россиянами пассажирский Боинг МН-17, не заставил вас действовать против Москвы с полной решимостью. Сегодня уже очевидно, что Украина стала практически буфером, некой разменной монетой в противостоянии между Западом и Россией. Как это не прискорбно, но сегодня мы уже не хотим ни в Евросоюз, ни в НАТО. Зачем же нам вступать в семью, в которой старшие братья безвольно наблюдают за тем, как медленно и жестоко убивают младшего? В современном мире лишь то государство имеет право на независимость, которое умеет надежно защищаться. У нас, украинцев, на сегодняшний день есть только один выход. И с этой высокой трибуны, мы окончательно объявляем о нашем нейтральном статусе и приступаем к созданию ядерного оружия. Никакие политические и экономические санкции не заставят нас свернуть с намеченного пути. Вчера вы отказались защищать нас от российской агрессии, но завтра мы сможем самостоятельно защитить себя от любой армии мира. И если у России когда-нибудь возникнет желание аннексировать еще хоть пядь нашей земли, мы немедленно превратим ее в радиоактивный пепел. Даже не сомневайтесь в том, что мы сумеем загнать взбесившегося русского медведя обратно в его берлогу.". ...

... В дальнейшем, ведя переговоры с Зеленским, имеющего в союзниках украинскую ядерную бомбу, Путин, даже не сомневайтесь, будет максимально учтив и корректен. Без наличия в составе украинской армии ОМП, мы никогда в жизни не решим вопрос мира с Россией. Никогда! А потому - другой альтернативы у нас нет...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".