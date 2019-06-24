Главным союзником Зеленского на переговорах с Путиным должна стать украинская ядерная бомба

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... Лето 2019 года выдалось для Украины нестерпимо жарким: температура на солнце - не менее 40 градусов по Цельсию; температура на политическом небосклоне - не менее 400... Приходится констатировать тот факт, что Путин, как никогда, близок к осуществлению завершающего этапа гибридной оккупации независимой Украины. Как это ни парадоксально, но положение дел катастрофическое и в целом намного печальнее даже в сравнении с тяжелейшей весной 2014 года. Да, армия надежно держит сегодня фронт на рубежах с 1-м (Донецким) и 2-м (Луганским) армейскими корпусами, но... Но вот тыл основательно смят. Наши стратегические партнеры - практически все, кроме США - оказались отступниками. Они открыто демонстрируют волеизъявление начать диалог по снятию санкций со страны-агрессора. Германия, на словах обвиняет Россию в нарушении мирового правопорядка, на деле является ее бизнес-партнером по строительству гигантского сооружения - газопровода "Северный поток -2". 24 июня, в Страсбурге, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проголосована резолюция по возвращению делегации РФ с состав ПАСЕ - и у Кремля весьма велики шансы на позитивный результат. Финансовая помощь стране, воюющей со вторым, по мощи и потенциалу, монстром планеты, со стороны наших союзников, заключается лишь в незначительном кредитовании. Дабы избежать широкомасштабной поддержки Украины, главы ведущих стран Запада искусственно подталкивают Украину к торговле с Россией и товарооборот этот достиг сегодня 70%. Ежегодно около миллиона самых трудоспособных, физически сильных молодых людей покидают территорию Украины в поисках лучшей доли. А ведь именно они являются основополагающим фактором высокой боеспособности Вооруженных сил Украины. Путин, в преддверии выборов в ВР, скупил через своих марионеток несколько украинских ТВ-каналов, и при полном попустительстве СБУ, ведет активную пропаганду "руськага мира" прямо на территории Украины. Истошные месседжи Медведчука, Шуфрича, Бойко, Червоненко о "дешевом газе от добрых россиян", о Путине, как "настоящем офицере", о необходимости немедленно начать переговоры с "лидерами ЛДНР", о том, что "да, они стреляют в нас и убивают нас, но это же наши люди" слышны круглосуточно изо всех утюгов, электробритв и кофемолок. И рейтинг коллаборационистов, благодаря этой неприкрытой и мощной пропаганде, достаточно высок. Настолько высок, что еще немного - и им вполне под силу будет подмять под себя новую ВР и сделать ее пророссийской. Молчит контрразведка, дремлет прокуратура, молчит Семенченко, безмолвствует Савченко, не слышно голосов Корчинского или Яроша... Вдобавок ко всему на Банковой функционирует не очень слаженная, абсолютно молодая команда дилетантов во главе с амбициозным, но лишенным опыта, Зеленским. Так что же нам делать, дабы избежать окончательной оккупации "старшим братом" и окончательно охладить его буйную голову, замутненную настойкой из сбродивших мухоморов?...
... Есть у россиян ахиллесова пята... Они практически ничего на свете не боятся: ни тягот, ни лишений, ни холода, ни голода.... Им нипочем сходить в дырку деревянного туалета в сорокоградусный мороз или выпить залпом бутылку стеклоочистителя. Но при этом они все вместе начинают дрожать от страха, пресмыкаться и класть в штаны, услышав одну-единственную фразу: "ЯДЕРНАЯ БОМБА". Да-да, именно та бомба, которой они сами много десятилетий подряд пугают весь цивилизованный мир. Летом 2017 года в одной из своих статей, я предложил украинскому правительству потребовать от подписантов Будапештского меморандума прикрыть Украину ядерным щитом, а в случае их отказа - начать разработку собственного ядерного оружия. Это вызвало волну истерии и шквал негодования в стане врага. Возбудились практически все ведущие пропагандисты: от главного военного рупора Кремля ТК "Звезда" и до РАМБЛЕРа https://news.rambler.
... В дальнейшем, ведя переговоры с Зеленским, имеющего в союзниках украинскую ядерную бомбу, Путин, даже не сомневайтесь, будет максимально учтив и корректен. Без наличия в составе украинской армии ОМП, мы никогда в жизни не решим вопрос мира с Россией. Никогда! А потому - другой альтернативы у нас нет...
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".
11:19: Главным союзником Зеленского на переговорах с Путиным должна стать украинская ядерная бомба
11:19: На КиївПрайд 2019 прийшли 8 тисяч предстаників ЛГБТ-спільноти
10:41: Вбивцею 9-річного хлопчика у Києві виявився його старший брат
11:07: Французькі зоозахисники забили тривогу через експеременти над коровами
10:28: Кримські прикордонники запровадили реверсне оформлення
10:20: "Профессиональный гонщик? Менеджер № 1? Спец по безопасности"? Кто он, Е. Червоненко?" - Часть вторая, судебная, грустная
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