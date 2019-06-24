На КиївПрайд 2019 прийшли 8 тисяч предстаників ЛГБТ-спільноти

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Організатори КиївПрайд відзвітували про ходу геїв, трансгендерів та лесбійок, яка мала місце у минулі вихідні у Києві.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, стало відомо, скільки людей долучилось до маршу геїв та лесбійок у Києві. Як відомо, вчора, 23 червня, в українській столиці пройшов КиївПрайд. На дійство зібралися понад вісім тисяч осіб.
Про це розповіли організатори дійства на офіційній сторінці КиївПрайд у соцмережі.
Нагадаємо, цьогоріч на ходу представників нетрадиційної орієнтації супроводжували й їх противники. Так, прихильники традиційної сім’ї тримали плакати з гаслами «В Україні немає содому» та іншими.
Варто зазначити, що на марш рівності вперше прибули українські військові та учасники війни на Донбасі. За попередніми даними, військових нетрадиційної сексуальної орієнтації було нараховано 30.
11:19: Главным союзником Зеленского на переговорах с Путиным должна стать украинская ядерная бомба
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11:07: Французькі зоозахисники забили тривогу через експеременти над коровами
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