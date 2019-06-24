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У поліції навели деталі жахливого вбивства у Києві. Так, тут було вбито та втоплено 9-річного школяра Захара Черевко. Поліція затримала вбивцю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, з’явилися деталі вбивства 9-річного Захара Черевко. Як відомо, дитина зникла 22 червня. За словами бабусі, хлопчик пішов у двір брати інтерв’ю у перехожих і не повернувся.
Вчора, 23 червня, тіло хлопчика з ознаками насильницької смерті знайшли в озері в Деснянському районі. Слідчі встановили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили.
Підозрюваним у вчинені страшного злочину є старший брат загиблого, 1989 року народження. Як відомо, останній проживав окремо з мамою. За його словами, він вбив брата через образу. Однак, яку саме не повідомив.
«Після того, як знайшли труп хлопчика в водоймі, він дав свідчення, вказав, як проходило вбивство, куди викинув знаряддя вбивства, водолази потім знайшли його, а також вилучені деякі речі, які мають до цього відношення. Цій особі вже повідомлено про підозру у навмисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться до суду для обрання запобіжного заходу», - розповів Андрій Крищенко, голова ГУ Нацполіції Києва.
Відомо, що зловмиснику світить довічне ув’язнення.
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11:19: На КиївПрайд 2019 прийшли 8 тисяч предстаників ЛГБТ-спільноти
10:41: Вбивцею 9-річного хлопчика у Києві виявився його старший брат
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10:28: Кримські прикордонники запровадили реверсне оформлення
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