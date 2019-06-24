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У Маріуполі на гарячому затримали педофіла

Аня Мартинюк 24 червня 2019, 10:07
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У Маріуполі на гарячому затримали педофіла

В Україні продовжують поступати повідмлення про вчинення сексуальних злочинів проти дітей. Так, в Маріуполі затримали зловмисника 1992 року народження.

Новину передає «Преса України».

Перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін повідомив, що в Маріуполі затримали чергового педофіла. Чоловік 1992 року народження завів одинадцятирічну дівчинку за технічне спорудження школи №27. Погрожуючи ножем він намагався зґвалтувати дитину неприродним шляхом. Про це Аброськін написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Цю подію побачив місцевий житель і викликав наряд поліції. Нарядом патрульної поліції він був затриманий, ніж вилучено», - зазначив він.

Також відомо, що виявити педофіла допоміг неповнолітній хлопчик. Він розповів поліцейським, що на вулиці Троїцькій у компанію друзів підійшов невідомий і почав розпитувати про інтимні речі. 

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