Французькі зоозахисники забили тривогу через експеременти над коровами

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У Франції показали шокуючі знімки з дослідницького центру, де коровам зробили отвори у шлунках. Активісти засудили таку практику.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що французька правозахисна група L214 оприлюднила жахаючі кадри з дослідницького центру Avril, що належить компанії Sanders - провідному постачальнику кормів у Франції. На знімках, зроблених протягом лютого і травня працівниками центру, видно, що у корів в брюшній області видніють гігантські дірки. Закриті вони спеціальними кришками.
Так, дослідники мають регулярний доступ до шлунку корів. Вони також можуть брати зразки чи вносити якісь препарати через отвори.
За словами зоозахисників, така практика використовується дослідниками десятиліттями. Їх мета – винайти найбільш ефективну форму годівлі для підвищення продуктивності.
«Корів перетворили на машин, машин-заручників людини», - прокоментували захисники тварин.
Наразі створена петиція про припинення незаконних експериментів та серйозні зловживання у місцевій фермі.
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